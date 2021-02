Spadafora non ci sta: «Le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Vincenzo Spadafora, ex ministro dello Sport, risponde ai vari attacchi dopo le sue parole di congedo. Ecco le dichiarazioni a mezzo social Vincenzo Spadafora non ci sta e risponde alle critiche dopo il suo congedo da ministro. Le sue parole. «“Non conoscevo il mondo dello sport”. Una frase che in tutta onestà ho ripetuto più volte, ma solo ieri è diventata argomento di dibattito, animando le più disparate e ridicole strumentalizzazioni. Fare il Ministro significa avere una visione, una strategia per la crescita del settore di cui ci si occupa; significa elaborare idee e proposte, avere la capacità di gestire la complessità di un Ministero, indirizzare efficacemente i propri uffici per la elaborazione di norme e decreti e per l’attuazione di provvedimenti che devono risolvere i problemi dei cittadini. Fare il Ministro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Vincenzo, ex ministro dello Sport, risponde ai vari attacchi dopo le sue parole di congedo. Ecco lea mezzo social Vincenzonon ci sta e risponde alle critiche dopo il suo congedo da ministro. Le sue parole. «“Non conoscevo il mondo dello sport”. Una frase che in tutta onestà ho ripetuto più volte, ma solo ieri è diventata argomento di dibattito, animando le più disparate e ridicole strumentalizzazioni. Fare il Ministro significa avere una visione, una strategia per la crescita del settore di cui ci si occupa; significa elaborare idee e proposte, avere la capacità di gestire la complessità di un Ministero, indirizzare efficacemente i propri uffici per la elaborazione di norme e decreti e per l’attuazione di provvedimenti che devono risolvere i problemi dei cittadini. Fare il Ministro ...

