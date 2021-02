Scopri i segreti della pasta madre | i risultati dello studio più grande mai realizzato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla scoperta deidel lievito. Lopiù ampio mai condotto finora ha messo a confronto ben cinquecento campioni di. L’obiettivo era esaminare la flora microbica di ciascuno e vedere come questa incida sulla capacità di far lievitare l’impasto. Si parla di lievito, ma sarebbe più corretto parlarne al plurale, perché di lievitice ne sono tantissimi e tutti quanti diversi. Lo prova una ricerca condotta da una squadra disi dell’UniversitàCarolina del Nord. Glisi hanno passato in rassegna 500 campioni diprovenienti dall’Europa, dagli Stati Uniti e anche dall’Oceania. Per ciascuno hanno proceduto al ...