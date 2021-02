Scienza, nel microbiota dei Neanderthal i batteri per la salute (Di venerdì 5 febbraio 2021) Analizzando il Dna antico presente in feci sedimentarie risalenti a circa 50.000 anni fa, un gruppo internazionale di ricerca e’ riuscito ad individuare un nucleo di microrganismi che si ritrovano ancora oggi nell’intestino dell’uomo moderno: una scoperta che puo’ rivelarsi utile per proteggere la biodiversita’ del nostro microbiota (l’insieme dei microrganismi simbionti che a migliaia di miliardi abitano l’intestino umano, definito dagli studiosi una componente essenziale della nostra biologia). I risultati dello studio – pubblicati su Communication Biology – suggeriscono l’esistenza di componenti ancestrali del microbiota che popolano l’intestino umano da prima ancora della separazione tra Homo sapiens e Uomo di Neanderthal, avvenuta piu’ di 700.000 anni fa. La scoperta arriva da un gruppo internazionale di ricerca, guidato da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Analizzando il Dna antico presente in feci sedimentarie risalenti a circa 50.000 anni fa, un gruppo internazionale di ricerca e’ riuscito ad individuare un nucleo di microrganismi che si ritrovano ancora oggi nell’intestino dell’uomo moderno: una scoperta che puo’ rivelarsi utile per proteggere la biodiversita’ del nostro(l’insieme dei microrganismi simbionti che a migliaia di miliardi abitano l’intestino umano, definito dagli studiosi una componente essenziale della nostra biologia). I risultati dello studio – pubblicati su Communication Biology – suggeriscono l’esistenza di componenti ancestrali delche popolano l’intestino umano da prima ancora della separazione tra Homo sapiens e Uomo di, avvenuta piu’ di 700.000 anni fa. La scoperta arriva da un gruppo internazionale di ricerca, guidato da ...

