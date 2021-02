Sanremo 2021, via libera del Cts. Amadeus: «Sarà la festa degli italiani» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo il tweet di Dario Franceschini, la minaccia di abbandono del direttore artistico e il protocollo stilato dalla Rai per garantire la sicurezza di tutte le maestranze coinvolte, arriva (finalmente) la conferma: il Cts ha detto sì al Festival di Sanremo 2021 a patto che l’evento si svolga nei pieno rispetto delle regole e delle norme che la stessa Rai ha proposto per permettere alla cerimonia di avere luogo. Niente pubblico all’Ariston, distanziamento tra i cantanti e gli ospiti sul palco, carrelli igienizzati per la consegna dei premi e dei fiori e mascherine FFP2 e gel igienizzanti dietro le quinte: tante piccole accortezze che porteranno Sanremo in una nuova fase della sua storia permettendogli, però, di entrare nelle case degli italiani dal 2 al 6 marzo così come era stato stabilito. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo il tweet di Dario Franceschini, la minaccia di abbandono del direttore artistico e il protocollo stilato dalla Rai per garantire la sicurezza di tutte le maestranze coinvolte, arriva (finalmente) la conferma: il Cts ha detto sì al Festival di Sanremo 2021 a patto che l’evento si svolga nei pieno rispetto delle regole e delle norme che la stessa Rai ha proposto per permettere alla cerimonia di avere luogo. Niente pubblico all’Ariston, distanziamento tra i cantanti e gli ospiti sul palco, carrelli igienizzati per la consegna dei premi e dei fiori e mascherine FFP2 e gel igienizzanti dietro le quinte: tante piccole accortezze che porteranno Sanremo in una nuova fase della sua storia permettendogli, però, di entrare nelle case degli italiani dal 2 al 6 marzo così come era stato stabilito.

