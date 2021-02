Rovigo | colpisce il padre con un machete e lo uccide | il killer ha solo 17 anni

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Succede in un campo Rom a Sant’Apollinare, dove un ragazzo di appena 17ha ucciso con unilper poi scappare. Probabilmente un banale litigio ha fatto scaturire il peggio: all’interno di un campo Rom a Sant’Apollinare, in provincia di, un ragazzo di appena 17ha ucciso con unil, Eddy Cavazza, di soli 46. La lite con molta probabilità è scaturita da un litigio riguardo la ragazza con il quale il giovane voleva stare, una donna di Ceregnano di 10più grande di lui. Appena consumato l’assassinio, il diciassettenne è scappato a bordo della sua Opel Zafira. Il ragazzo è stato poi recuperato dai carabinieri, riconosciuto dalla sua station wagon grigia ed ...

Un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre a colpi di machete poi si è dato alla fuga insieme alla fidanzata, una ragazza di dieci anni più grande. È successo ieri sera nel campo rom di Sant'Appollinare ...Rovigo, un giovane di 17 anni ha ucciso con un machete il padre al termine di un litigio, avvenuto in un piccolo campo rom, nella frazione di Sant'Appollinare. Il minorenne, hanno riferito ...