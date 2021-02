Red Bull e Ferrari | insieme in F1 come nel DTM?

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Pochi giorni fa, dopo che la voce era ormai quasi una realtà, è arrivata l’ufficialità di una nuova alleanza; la prossima stagione delinfatti vedrà in pista la nuova coppia Red. La notizia ha inevitabilmente dato il via ad una delle grande ipotesi sul futuro della scuderia di Milton Keynes, forse nascosta dietro a questa unione; e se oltre al, Rede Scuderiasi accordassero anche in F1? Red: trae F1 Lasi tinge di Red. Non in F1, ma nel, iniziando così una nuova alleanza che potrebbe trovare eco anche in altri campionati motoristici. Primo fra tutti è ovviamente la F1 dove aleggiano ancora tanti dubbi su ...

NoriKaiso : @MattyWTF1 @wtf1official 1. Sainz/Ferrari 2. Perez/Red Bull 3. Ricciardo/Ferrari 4. Vettel/Aston Martin - ZioAlex21 : Ricciardo/McLaren Sainz/Ferrari Perez/Red Bull Vettel/Aston Martin - _vbasilio : @ale_soliv @Carlosedua43 @DepreOcon red bull: 250ml kero coco: litrasso - LewisJHGaming24 : @MattyWTF1 @wtf1official 1.Ricciardo/McLaren 2.Vettel/Aston Martin 3.Alonso/Alpine 4.Perez/Red Bull 5.Sainz/Ferrari - snifflegully : @MattyWTF1 @wtf1official 1. Ricciardo/Mclaren 2. Vettel/Aston Martin 3. Perez/Red Bull 4. Sainz/Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

Motorsport.com Italia

I club tedeschi impegnati in Europa cominciano a muoversi. Dopo che il governo ha praticamente bloccato l'arrivo del Liverpool che difficilmente giocherà contro il Lipsia allaArena - la variante inglese fa paura - oggi il Borussia Monchengladbach , attraverso la voce del proprio direttore sportivo, ha reso noto che si sta muovendo affinché, la gara contro il ...Nel 2020 nell'era turbo - ibrida per la prima volta in ben due occasioni sul gradino più alto del podio non è salito un pilota Mercedes, Ferrari o. È avvenuto a Monza, quando ha vinto Pierre Gasly al volante dell'Alpha Tauri, e in Bahrain a Sakhir, dove Sergio Perez ha portato al successo la Racing Point. Questi due exploit , però, non ...Il team principal dell'Aston Martin racconta qual è stato l'approccio del quattro volte campione del mondo con la squadra di Silverstone: 'Non è solo un pilota, sembra di aver nell'abitacolo anche un ...L'undici febbraio il congelamento dei motori dovrebbe diventare realtà, il colosso giapponese ha voluto da parte della scuderia di Milton Keynes che fosse garantita la protezione ingegneristica dei da ...