Overwatch 2 e Diablo 4 non usciranno nel 2021 Ma a fine anno avremo un nuovo Call of Duty

Non vedremo Overwatch 2 o Diablo 4, almeno non nel 2021. Tuttavia, nel quarto trimestre di quest'anno assisteremo al lancio di un nuovo titolo di Call of Duty. E' quanto dichiarato da Activision Blizzard, che ha delineato i programmi futuri, incluso il trasferimento del suo progetto in stile CoD ad altri franchise. Questo obiettivo include l'espansione nei mercati free-to-play, l'accesso a più piattaforme e la fornitura "in-game" di nuovi contenuti come modello di servizio live. Il mobile ricopre infatti una "parte fondamentale" della strategia a lungo termine di Activision Blizzard.

