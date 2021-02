Neonato muore dopo il battesimo in Romania, bufera sulla chiesa ortodossa (Di venerdì 5 febbraio 2021) La chiesa ortodossa in Romania è sotto crescente pressione per modificare i rituali del battesimo, dopo la tragica morte di un Neonato di sei mesi a seguito della cerimonia, che prevede l’immersione per tre volte nell’acqua santa. Il tragico incidente si è verificato nella città di Suceava (Nord-Est) dove il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poche ore dopo per arresto cardiaco. L’autopsia ha riscontrato la presenza di liquido nei suoi polmoni. La magistratura ha aperto un’indagine. In poche ore una petizione online per chiedere un cambiamento del rito del battesimo ha raccolto oltre 56 mila firme: “La morte di un Neonato a causa di questa pratica è un’immensa tragedia. Il rischio deve essere eliminato per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lainè sotto crescente pressione per modificare i rituali della tragica morte di undi sei mesi a seguito della cerimonia, che prevede l’immersione per tre volte nell’acqua santa. Il tragico incidente si è verificato nella città di Suceava (Nord-Est) dove il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poche oreper arresto cardiaco. L’autopsia ha riscontrato la presenza di liquido nei suoi polmoni. La magistratura ha aperto un’indagine. In poche ore una petizione online per chiedere un cambiamento del rito delha raccolto oltre 56 mila firme: “La morte di una causa di questa pratica è un’immensa tragedia. Il rischio deve essere eliminato per ...

gianniberetta1 : RT @HuffPostItalia: Neonato muore dopo il battesimo in Romania, bufera sulla chiesa ortodossa - giek2 : RT @HuffPostItalia: Neonato muore dopo il battesimo in Romania, bufera sulla chiesa ortodossa - HuffPostItalia : Neonato muore dopo il battesimo in Romania, bufera sulla chiesa ortodossa - MalcomJ66806952 : Anno 2021: neonato muore dopo il battesimo, era stato immerso tre volte nell'acqua. - nicelivingspace : RT @magicaGrmente22: Neonato muore durante il battesimo in Romania, appello alla chiesa ortodossa perché cambi il rito -