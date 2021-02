Nel voto libico la notizia non sono i vincitori ma gli sconfitti. Rischio caos (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Libia ha votato per una nuova autorità esecutiva che dovrà guidare il paese ad interim fino alle elezioni convocate a dicembre, e il risultato non è senza sorprese. Ha vinto la lista che prevede Mohammed Al Manfi alla guida del nuovo Consiglio di presidenza e Abdul Hamid Mohammed Dbeiba come premier. Il primo è un esponente islamista della Cirenaica, l’altro un businessman di Misurata (città delle Tripolitania). Ad attirare l’attenzione però non sono tanto i vincitori – la cui visione politico-ideologica difficilmente sarà potabile per diversi settori del paese, a cominciare dall’Est – quanto gli sconfitti. Al ballottaggio infatti la lista Manfi-Dbeida ha battuto quella guidata da Agila Saleh e Fathi Bashaga, due pezzi da novanta: uno, presidente del parlamento HoR doveva diventare capo del Consiglio Presidenziale; l’altro, da ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Libia ha votato per una nuova autorità esecutiva che dovrà guidare il paese ad interim fino alle elezioni convocate a dicembre, e il risultato non è senza sorprese. Ha vinto la lista che prevede Mohammed Al Manfi alla guida del nuovo Consiglio di presidenza e Abdul Hamid Mohammed Dbeiba come premier. Il primo è un esponente islamista della Cirenaica, l’altro un businessman di Misurata (città delle Tripolitania). Ad attirare l’attenzione però nontanto i– la cui visione politico-ideologica difficilmente sarà potabile per diversi settori del paese, a cominciare dall’Est – quanto gli. Al ballottaggio infatti la lista Manfi-Dbeida ha battuto quella guidata da Agila Saleh e Fathi Bashaga, due pezzi da novanta: uno, presidente del parlamento HoR doveva diventare capo del Consiglio Presidenziale; l’altro, da ...

