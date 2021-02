Myanmar, studenti in piazza: tre dita al cielo contro il golpe. Il video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Myanmar, studenti in piazza: tre dita al cielo contro il golpe Yangon, 5 feb. (askanews) – Dopo i medici, anche gli studenti, gli insegnanti, i funzionari pubblici hanno protestato in Myanmar contro il golpe militare che ha destituito il governo e arrestato la politica e premio Nobel Aung Sauu Kyi e alcuni suoi collaboratori. Un’ondata di disobbedienza civile che sta attraversando il Paese. Simbolo della protesta il saluto a tre dita, che ricorda il segno di ribellione usato anche nel film “Hunger games”. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021)in: trealilYangon, 5 feb. (askanews) – Dopo i medici, anche gli, gli insegnanti, i funzionari pubblici hanno protestato inilmilitare che ha destituito il governo e arrestato la politica e premio Nobel Aung Sauu Kyi e alcuni suoi collaboratori. Un’ondata di disobbedienza civile che sta attraversando il Paese. Simbolo della protesta il saluto a tre, che ricorda il segno di ribellione usato anche nel film “Hunger games”. (Testo eAskanews)

