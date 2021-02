My Policeman: nel cast Emma Corrin e Harry Styles (Di venerdì 5 febbraio 2021) Harry Styles ed Emma Corrin saranno i protagonisti di My Policeman, un dramma romantico prodotto da Amazon Studios È un periodo d’oro per star della quarta stagione di The Crown, Emma Corrin: fresca delle nomination come migliore attrice protagonista ai Golden Globes e ai SAG Awards per la sua interpretazione della principessa Diana Spencer, l’attrice ha trovato un nuovo ruolo nel quale mostrerà, ancora una volta, il suo indiscusso talento, andando a sostituire Lily James, scelta inizialmente per la parte. La Corrin reciterà, infatti, al fianco dell’ex One Direction Harry Styles (Dunkirk) in My Policeman, dramma romantico di Amazon Studios e basato sull’omonimo romanzo di successo di Bethan ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 febbraio 2021)edsaranno i protagonisti di My, un dramma romantico prodotto da Amazon Studios È un periodo d’oro per star della quarta stagione di The Crown,: fresca delle nomination come migliore attrice protagonista ai Golden Globes e ai SAG Awards per la sua interpretazione della principessa Diana Spencer, l’attrice ha trovato un nuovo ruolo nel quale mostrerà, ancora una volta, il suo indiscusso talento, andando a sostituire Lily James, scelta inizialmente per la parte. Lareciterà, infatti, al fianco dell’ex One Direction(Dunkirk) in My, dramma romantico di Amazon Studios e basato sull’omonimo romanzo di successo di Bethan ...

mtvitalia : C'è un sacco di entusiasmo, vero? #MyPoliceman #HarryStyles #EmmaCorrin ??? - _catalina_HS : RT @aleblakee: Ma sopratutto se il set di my policeman è nel nostro emisfero NON AVERMO FOTO A ORARI INDECENTI VI RENDETE CONTO https://t.c… - xonlyangelx28 : RT @aleblakee: Ma sopratutto se il set di my policeman è nel nostro emisfero NON AVERMO FOTO A ORARI INDECENTI VI RENDETE CONTO https://t.c… - memymango_ : RT @aleblakee: Ma sopratutto se il set di my policeman è nel nostro emisfero NON AVERMO FOTO A ORARI INDECENTI VI RENDETE CONTO https://t.c… - werestillyovng : RT @aleblakee: Ma sopratutto se il set di my policeman è nel nostro emisfero NON AVERMO FOTO A ORARI INDECENTI VI RENDETE CONTO https://t.c… -