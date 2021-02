Lonigo, trovato cadavere in distributore di benzina: si ipotizza omicidio stradale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il cadavere di un uomo è stato trovato verso le 7 di questa mattina nel piazzale del distributore di benzina di Almisano di Lonigo, in provincia di Vicenza. A riportare la notizia il Corriere del Veneto, secondo cui la vittima è un uomo di 56 anni, identificato grazie ai documenti che aveva con sé. A chiamare i soccorsi un cittadino che trovato il corpo, ma il medico del 118 ha solo potuto constatare il decesso. Sul posto anche la polizia scientifica. Secondo gli inquirenti la vittima potrebbe essere stata investita da un tir: l’ipotesi a cui si lavora è omicidio stradale e omissione di soccorso. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ildi un uomo è statoverso le 7 di questa mattina nel piazzale deldidi Almisano di, in provincia di Vicenza. A riportare la notizia il Corriere del Veneto, secondo cui la vittima è un uomo di 56 anni, identificato grazie ai documenti che aveva con sé. A chiamare i soccorsi un cittadino cheil corpo, ma il medico del 118 ha solo potuto constatare il decesso. Sul posto anche la polizia scientifica. Secondo gli inquirenti la vittima potrebbe essere stata investita da un tir: l’ipotesi a cui si lavora èe omissione di soccorso.

