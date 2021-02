Lazio, Tare aggredito da un pitbull. Morto il suo cane | Serie A News (Di venerdì 5 febbraio 2021) Disavventura per Igli Tare, dirigente della Lazio. Il direttore sportivo, infatti, è stato aggredito da un pitbull. Il suo cane ha perso la vita Lazio, Tare aggredito da un pitbull. Morto il suo cane Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 febbraio 2021) Disavventura per Igli, dirigente della. Il direttore sportivo, infatti, è statoda un. Il suoha perso la vitada unil suoPianeta Milan.

