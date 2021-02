In Italia omicidi ancora in calo, ma aumentano i delitti in famiglia (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – omicidi in calo in Italia, ma crescono quelli in famiglia, e le vittime tra le mura domestiche sono soprattutto donne. E’ quanto emerge da un report dell’Istat. L’Italia è quindi oggi uno dei Paesi più sicuri al mondo rispetto al rischio di essere vittime di omicidio volontarioNel 2019 gli omicidi sono stati 315 (erano stati 345 nel 2018): vittime 204 uomini e 111 donne. Il 19,7% (di cui 17,6% maschi e 23,4% femmine) è composto da vittime straniere.Gli omicidi sono in calo fin dagli anni Novanta, soprattutto quelli dovuti alla criminalità organizzata (29 nel 2019, il 9,2% del totale). In ambito familiare o affettivo aumentano invece le vittime: 150 nel 2019 (47,5% del totale); 93 vittime sono donne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –inin, ma crescono quelli in, e le vittime tra le mura domestiche sono soprattutto donne. E’ quanto emerge da un report dell’Istat. L’è quindi oggi uno dei Paesi più sicuri al mondo rispetto al rischio di essere vittime dio volontarioNel 2019 glisono stati 315 (erano stati 345 nel 2018): vittime 204 uomini e 111 donne. Il 19,7% (di cui 17,6% maschi e 23,4% femmine) è composto da vittime straniere.Glisono infin dagli anni Novanta, soprattutto quelli dovuti alla criminalità organizzata (29 nel 2019, il 9,2% del totale). In ambito familiare o affettivoinvece le vittime: 150 nel 2019 (47,5% del totale); 93 vittime sono donne ...

fattoquotidiano : In Italia omicidi in calo, ma aumentano i femminicidi: “Il 50% delle donne uccise durante il lockdown” - Lau151_laura : È vittima dei partner l’82,4% delle 25-34enni, il 78,9% delle 35-44enni, il 70,0% delle 55-64enni e il 65,0% delle… - Italpress : In Italia omicidi ancora in calo, ma aumentano i delitti in famiglia - pleopizzi : RT @fattoquotidiano: In Italia omicidi in calo, ma aumentano i femminicidi: “Il 50% delle donne uccise durante il lockdown” - CorriereCitta : In Italia omicidi ancora in calo, ma aumentano i delitti in famiglia -