Il Cts dà il via libera a Sanremo 2021, Amadeus esulta: “la musica non si ferma” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Proprio nelle ultime ore è emersa la notizia che il Cts ha detto sì a Sanremo 2021, a patto che si rispettino le norme vigenti anti covid-19 e che l’evento si svolga in piena sicurezza per gli artisti in gara, gli ospiti, i conduttori e lo staff presente anche dietro le quinte. È ufficiale, dopo le numerose polemiche dei giorni scorsi, il Festival di Sanremo andrà in scena dal 2 al 6 marzo 2021. Una bella notizia per gli amanti della kermesse e per Amadeus. Proprio il direttore artistico, infatti, ha commentato la decisione presa ai microfoni del TG1 “(…) Siamo felicissimi, perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica, vuol dire poter dare agli italiani uno spettacolo importante, bellissimo, che stiamo organizzando nel rispetto ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Proprio nelle ultime ore è emersa la notizia che il Cts ha detto sì a, a patto che si rispettino le norme vigenti anti covid-19 e che l’evento si svolga in piena sicurezza per gli artisti in gara, gli ospiti, i conduttori e lo staff presente anche dietro le quinte. È ufficiale, dopo le numerose polemiche dei giorni scorsi, il Festival diandrà in scena dal 2 al 6 marzo. Una bella notizia per gli amanti della kermesse e per. Proprio il direttore artistico, infatti, ha commentato la decisione presa ai microfoni del TG1 “(…) Siamo felicissimi, perché questo viaufficiale vuol dire nonre la, vuol dire poter dare agli italiani uno spettacolo importante, bellissimo, che stiamo organizzando nel rispetto ...

