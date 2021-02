Governo | vertice big M5S pre-consultazioni con Grillo | ci sarà anche Conte

(Di venerdì 5 febbraio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, domani i ‘big’ del M5S faranno un punto a Montecitorio alle 11, prima di incontrare il premier incaricato Mario Draghi per le. Saranno presenti Beppe, Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Paola Taverna e Stefano Patuanelli, oltre che il reggente Vito Crimi e i capigruppo M5S di Camera e Senato Davide Crippa e Ettore Licheri. AlciGiuseppe. Assente invece Davide Casaleggio, che dovrebbe lasciare Roma domani stesso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : Anche @GiuseppeConteIT al vertice dei pentastellati di domani mattina alla Camera con @beppe_grillo #ANSA #governo… - LegaSalvini : ++ SALVINI PRESIEDE ORA A ROMA IL VERTICE DEL CENTRODESTRA, APERTO CON GLI APPLAUSI ++ “Se siamo arrivati a questo… - spinax64 : RT @Agenzia_Ansa: Anche @GiuseppeConteIT al vertice dei pentastellati di domani mattina alla Camera con @beppe_grillo #ANSA #governo #drag… - FraLauricella : RT @Agenzia_Ansa: Anche @GiuseppeConteIT al vertice dei pentastellati di domani mattina alla Camera con @beppe_grillo #ANSA #governo #drag… - matteoc1951 : RT @Agenzia_Ansa: Anche @GiuseppeConteIT al vertice dei pentastellati di domani mattina alla Camera con @beppe_grillo #ANSA #governo #drag… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo vertice

Ribadisce Gelmini: 'Con questonasce un impegno nell'interesse del Paese, non una nuova ... Con il forfait di Berlusconi saltano gli appuntamenti, il pranzo con i parlamentari, ilcon i ...Dovrebbe partecipare anche il premier uscente Giuseppe Conte alM5s organizzato domani ... Di Battista fermo sul no leggi anche Crisi di, il calendario delle consultazioni di Mario ...ai vertici dei direttivi di Camera e Senato e alla vicepresidente Paola Taverna. Ore 18.50 - Il sostegno di Forza Italia al governo Draghi «non implica la nascita di una nuova maggioranza politica, ma ...L'Onu è riuscita a tirar fuori dal caos libico due figure di vertice di un futuro governo transitorio che dovrebbe guidare il tormentato Paese nordafricano fino alle elezioni fissate, in maniera assai ...