Golf | PGA Tour 2021 | Mark Hubbard e Matthew NeSmith guidano la classifica del Waste Management Phoneix Open al termine del primo round

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Aldelle due settimane californiane, il circuito del PGAsi sposta in Arizona per dar vita al(montepremi 7,3 milioni di dollari). Lo storico torneo, nato nel lontano 1932, negli anni è divenuto uno degli eventi più popolari tra gli appassionati, guadagnandosi l’appellativo di “The Greatest show on grass”. Sul percorso par 71 del TPC Scottsdale dell’omonima città in Arizona (Stati Uniti) aldeltroviamo al comando un duo composto dagli americani. La coppia guida la leaderboard con lo score di -8 (63 colpi) e vanta una lunghezza di margine sui connazionali Sam Burns e Nate ...

E il Phoenix Open (Tour), in programma sempre dal 4 al 7 febbraio a Scottsdale (Arizona) con Jon Rahm, secondo nel ranking, e altre star del. Per un evento che non vedrà in gara, dopo due ...Lanto Griffin -- ESP Player Feature Credit Foto Getty Images EUROPEAN TOUR, ANCHE IL SAUDI INTERNATIONAL SU EUROSPORT 2 In contemporanea colTour impegnato a Phoenix, sarà disponibile la ...Al termine delle due settimane californiane, il circuito del PGA Tour si sposta in Arizona per dar vita al Waste Management Phoneix Open (montepremi 7,3 milioni di dollari). Lo storico torneo, nato ne ...Kamaiu Johnson non conosceva il golf fino a pochi anni fa. Il Covid ha fatto saltare il suo debutto sul PGA Tour. Eppure la sua storia ha un lieto ...