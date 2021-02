Gazzetta: è necessario che Gattuso e De Laurentiis tornino a parlarsi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo Napoli può e deve ritrovare la concentrazione e il gioco giusto per tornare a vincere senza difficoltà. L’obiettivo adesso, scrive la Gazzetta dello Sport è battere l’Atalanta e arrivare in finale di Coppa Italia, ma è solo il primo. Per farlo occorre che i due maggiori protagonisti – De Laurentiis e Gattuso – riprendano a parlarsi. Non più per discutere di contratto futuro – che quel discorso ormai è chiuso per volontà di entrambi – , ma per chiarire almeno qualche incomprensione e condividere un cammino comune sino a maggio. Poi ognuno prenderà la sua strada. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo Napoli può e deve ritrovare la concentrazione e il gioco giusto per tornare a vincere senza difficoltà. L’obiettivo adesso, scrive ladello Sport è battere l’Atalanta e arrivare in finale di Coppa Italia, ma è solo il primo. Per farlo occorre che i due maggiori protagonisti – De– riprendano a. Non più per discutere di contratto futuro – che quel discorso ormai è chiuso per volontà di entrambi – , ma per chiarire almeno qualche incomprensione e condividere un cammino comune sino a maggio. Poi ognuno prenderà la sua strada. L'articolo ilNapolista.

napolista : Gazzetta: è necessario che Gattuso e De Laurentiis tornino a parlarsi La questione contratto è oramai chiusa per vo… - Karen__Green_ : RT @la_rossonera: Klose, ora vice allenatore al Bayern, come riporta Gazzetta, avrebbe deciso di svolgere uno stage da allenatore al Milan… - ninoBertolino : RT @la_rossonera: Klose, ora vice allenatore al Bayern, come riporta Gazzetta, avrebbe deciso di svolgere uno stage da allenatore al Milan… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: Klose, ora vice allenatore al Bayern, come riporta Gazzetta, avrebbe deciso di svolgere uno stage da allenatore al Milan… - la_rossonera : Klose, ora vice allenatore al Bayern, come riporta Gazzetta, avrebbe deciso di svolgere uno stage da allenatore al… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta necessario Conversano, Tar Puglia rigetta ricorso contro commissariamento Rssa con focolaio Covid

'E' la conferma di quanto fosse necessario dover assicurare la tutela della salute pubblica dei pazienti, dei degenti e del personale specialistico, medico e sanitario' commenta il sindaco di ...

Riapre al pubblico la Biblioteca Astense

Non sarà quindi possibile studiare in coppia e tantomeno in gruppo, così come sarà necessario accedere separatamente sia ai servizi sia alla sala dei distributori sia al cortile esterno, riservato ai ...

Gazzetta: è necessario che Gattuso e De Laurentiis tornino a parlarsi ilnapolista Gazzetta: è necessario che Gattuso e De Laurentiis tornino a parlarsi

La questione contratto è oramai chiusa per volontà di entrambi, ma devono chiarire le ultime incomprensioni per poter continuare insieme fino a maggio ...

Le biblioteche riaprono le porte in tre comuni

Sono numerose le biblioteche che da oggi riprendono la loro quasi regolare attività. Vignola, Spilamberto e Castelnuovosono solo i primi del territorio ad aver riattivato i servizi di prestito e sale ...

'E' la conferma di quanto fossedover assicurare la tutela della salute pubblica dei pazienti, dei degenti e del personale specialistico, medico e sanitario' commenta il sindaco di ...Non sarà quindi possibile studiare in coppia e tantomeno in gruppo, così come saràaccedere separatamente sia ai servizi sia alla sala dei distributori sia al cortile esterno, riservato ai ...La questione contratto è oramai chiusa per volontà di entrambi, ma devono chiarire le ultime incomprensioni per poter continuare insieme fino a maggio ...Sono numerose le biblioteche che da oggi riprendono la loro quasi regolare attività. Vignola, Spilamberto e Castelnuovosono solo i primi del territorio ad aver riattivato i servizi di prestito e sale ...