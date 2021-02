Effetto Draghi: lo spread scende sotto quota 100 punti, è la prima volta dal dicembre 2015 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 4 febbraio 2021, lo spread tra i rendimenti dei titoli governativi decennali italiano e tedesco è sceso sotto i 100 punti base. È la prima volta che succede dal dicembre 2015. Il calo è dovuto allo scenario di un “possibile” governo Draghi, che ha fatto aumentare la fiducia nei confronti dell’Italia. Per ritrovare un differenziale inferiore ai cento punti base bisogna risalire fino a dicembre 2015, nel periodo del governo guidato da Matteo Renzi, allora segretario del Pd. Il senatore toscano, oggi leader di Italia Viva, è colui che ha favorito di fatto l’incarico a Mario Draghi da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre per ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 4 febbraio 2021, lotra i rendimenti dei titoli governativi decennali italiano e tedesco è scesoi 100base. È lache succede dal. Il calo è dovuto allo scenario di un “possibile” governo, che ha fatto aumentare la fiducia nei confronti dell’Italia. Per ritrovare un differenziale inferiore ai centobase bisogna risalire fino a, nel periodo del governo guidato da Matteo Renzi, allora segretario del Pd. Il senatore toscano, oggi leader di Italia Viva, è colui che ha favorito di fatto l’incarico a Marioda parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre per ...

"La nomina di Draghi è un'ottima notizia in quanto l'ex presidente della Bce ha il profilo giusto per portare il Paese fuori dall'attuale stallo politico, grazie alle sue capacità negoziali con le ...

Partito stabile sui 100 punti base, lo spread Btp Bund ha preso la discesa verso quota 97 in un clima di fiducia sull’esito positivo delle consultazioni avviate da Mario Draghi per formare un nuovo go ...

