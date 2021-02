Cts, ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancio, dal 5 Marzo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cts da il via libera alla riapertura di ristoranti: dal 5 Marzo aperture serali in zona gialla e ad ora di pranzo in zona arancio. Le mascherine restano obbligatorie, così come il numero massimo di clienti. Vietati i buffet Infine, una buona notizia per il settore della ristorazione: il Cts (Comitato Tecnico Scientifico) ha espresso paerere positivo per la riapertura delle attività. Dal 5 Marzo infatti, le attività in zona gialla potranno riaprire la sera e quelle in zona arancione potranno riaprire ad ora di pranzo. Restano comunque delle limitazioni: no ad ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cts da il via libera alla riapertura di: dal 5apertureli ine ad ora diin. Le mascherine restano obbligatorie, così come il numero massimo di clienti. Vietati i buffet Infine, una buona notizia per il settore della ristorazione: il Cts (Comitato Tecnico Scientifico) ha espresso paerere positivo per la riapertura delle attività. Dal 5infatti, le attività inpotranno riaprire lae quelle inne potranno riaprire ad ora di. Restano comunque delle limitazioni: no ad ...

