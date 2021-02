Consultazioni, sì di Zingaretti a un governo Draghi di lunga durata. Meloni non voterà la fiducia. Salvini vuole leghisti nell’esecutivo – La diretta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno di Consultazioni a Montecitorio per Mario Draghi, dopo l’affidamento da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella dell’incarico di formare un nuovo governo. Oggi l’ex numero uno della Bce si è confrontato con Autonomie, Liberi e uguali, Italia viva, Fratelli d’Italia e Partito democratico. A chiudere ci sarà Forza Italia. Nel giro di Consultazioni di ieri, che ha visto l’avvicendarsi dei partiti e dei gruppi più piccoli, tutte le forze si sono dette pronte a sostenere il nuovo esecutivo. E anche oggi quasi tutti i partiti interpellati hanno dato segnali d’apertura, tranne Fratelli d’Italia che ha confermato che non voterà la fiducia. Osservati speciali rimangono il M5s, in cui tira aria di scissione, e la Lega, incerta sul da farsi. Entrambi saranno consultati nella ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo giorno dia Montecitorio per Mario, dopo l’affidamento da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella dell’incarico di formare un nuovo. Oggi l’ex numero uno della Bce si è confrontato con Autonomie, Liberi e uguali, Italia viva, Fratelli d’Italia e Partito democratico. A chiudere ci sarà Forza Italia. Nel giro didi ieri, che ha visto l’avvicendarsi dei partiti e dei gruppi più piccoli, tutte le forze si sono dette pronte a sostenere il nuovo esecutivo. E anche oggi quasi tutti i partiti interpellati hanno dato segnali d’apertura, tranne Fratelli d’Italia che ha confermato che nonla. Osservati speciali rimangono il M5s, in cui tira aria di scissione, e la Lega, incerta sul da farsi. Entrambi saranno consultati nella ...

