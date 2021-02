Chi sta con il governo Draghi e chi no (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - Se è vero che via via sembra aumentare il fronte delle forze politiche pronte a votare la fiducia al governo guidato da Mario Draghi, è altrettanto vero che, in maniera quasi proporzionale, con l'andare avanti delle consultazioni aumentano anche i 'paletti' che ciascun partito dissemina sul cammino dell'esecutivo. Ad eccezione di Italia viva, il cui leader garantisce sostegno a Draghi "indipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno", assicura Matteo Renzi, sono oggi Lega e Leu a 'dettare' le loro condizioni. Matteo Salvini mette in chiaro che l'appoggio della Lega è imprescindibile dalla presenza di ministri del partito di via Bellerio in squadra: "Non facciamo le cose a metà, se ci siamo ci siamo, altrimenti diamo una mano dall'opposizione come abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo", spiega il leader. "Se ... Leggi su agi (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - Se è vero che via via sembra aumentare il fronte delle forze politiche pronte a votare la fiducia alguidato da Mario, è altrettanto vero che, in maniera quasi proporzionale, con l'andare avanti delle consultazioni aumentano anche i 'paletti' che ciascun partito dissemina sul cammino dell'esecutivo. Ad eccezione di Italia viva, il cui leader garantisce sostegno a"indipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno", assicura Matteo Renzi, sono oggi Lega e Leu a 'dettare' le loro condizioni. Matteo Salvini mette in chiaro che l'appoggio della Lega è imprescindibile dalla presenza di ministri del partito di via Bellerio in squadra: "Non facciamo le cose a metà, se ci siamo ci siamo, altrimenti diamo una mano dall'opposizione come abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo", spiega il leader. "Se ...

