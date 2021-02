Campania, lunedì nero dei trasporti: scatta lo sciopero (Di venerdì 5 febbraio 2021) sciopero dei trasporti lunedì 8 febbraio in Campania. Metropolitane, bus e funicolari si fermeranno per diverse ore. A Napoli, oltre ai mezzi dell’Anm, stop anche della Cumana e Vesuviana, a causa dello sciopero di 4 ore indetto dalla Fit Cisl, dalle ore 9 alle 13 per richiedere il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021)dei8 febbraio in. Metropolitane, bus e funicolari si fermeranno per diverse ore. A Napoli, oltre ai mezzi dell’Anm, stop anche della Cumana e Vesuviana, a causa dellodi 4 ore indetto dalla Fit Cisl, dalle ore 9 alle 13 per richiedere il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Busitaliacamp : Sciopero nazionale dei trasporti di 4 ore lunedì 8 febbraio 2021 - AnnaNigra : RT @TgrRai: #Covid19, torna il lockdown in Alto Adige. Da lunedì scuole e negozi chiusi e divieto di spostamento tra comuni, superiori a ri… - TgrRai : #Covid19, torna il lockdown in Alto Adige. Da lunedì scuole e negozi chiusi e divieto di spostamento tra comuni, su… - casertaweb : La Regione Campania sta valutando di chiudere le scuole superiori da lunedì 15 febbraio, si trona alla DAD… - vincenzacrisci : #vaccinazioni Qui in Campania, lunedì, ho già prenotato la vaccinazione per Mia madre, 98 anni, senza alcuna diffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania lunedì Colori regioni: zona rossa, arancione e gialla. Cosa cambia oggi

... Emilia Romagna, Marche, Veneto, Val d'Aosta, Piemonte, Lazio, Campania, Liguria e Calabria. ... Le misure restrittive resteranno in vigore fino a lunedì 15 febbraio. Chi spera molto nella zona gialla ...

Sciopero trasporti lunedì 8 febbraio 2021 a Roma, Milano e Napoli: orario sciopero e fasce garantite

Sciopero trasporti lunedì 8 febbraio 2021 a Napoli Lunedì nero per i trasporti anche a Napoli e in tutta la Campania per lo sciopero di lunedì. A causa degli scioperi proclamati da varie sigle ...

Scuola: da oggi altre 3 regioni in presenza alle superiori. Anche la Lombardia riapre Il Sole 24 ORE ... Emilia Romagna, Marche, Veneto, Val d'Aosta, Piemonte, Lazio,, Liguria e Calabria. ... Le misure restrittive resteranno in vigore fino a15 febbraio. Chi spera molto nella zona gialla ...Sciopero trasporti8 febbraio 2021 a Napolinero per i trasporti anche a Napoli e in tutta laper lo sciopero di. A causa degli scioperi proclamati da varie sigle ...