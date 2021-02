Calendario Serie A calcio oggi: orari 5 febbraio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Serie A di calcio 2021 è giunta al suo turno numero 21, che si aprirà proprio questa, con in campo l’Inter di Antonio Conte, ancora alla caccia del Milan capolista, e contrapposto ad una Fiorentina a caccia di riscatto, dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative. La sfida si svolgerà dunque quest’oggi, venerdì 5 febbraio 2021, a partire dalle ore 20.45, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, 202 del bouquet, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming: Serie A calcio 2021 Venerdì 5 febbraio ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) LaA di2021 è giunta al suo turno numero 21, che si aprirà proprio questa, con in campo l’Inter di Antonio Conte, ancora alla caccia del Milan capolista, e contrapposto ad una Fiorentina a caccia di riscatto, dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative. La sfida si svolgerà dunque quest’, venerdì 52021, a partire dalle ore 20.45, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky SportA, 202 del bouquet, ma anche in, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Ildella partita e dove vederla in tv e2021 Venerdì 5...

