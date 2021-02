Serie C, sorpasso del Como e si confermano Sudtirol e Ternana (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Serie C ieri ha terminato la sua 22a giornata di campionato. Verdetti interessanti e nel girone A cambia di nuovo la capolista. Ecco come sono mutate le classifiche dopo l’ultimo turno. Girone A – sorpasso Como sul Renate Con un 3-0 il Como ha affondato al “Sinigaglia” la Juventus U23, così come un 3-0, questa volta firmato dalla Pro Vercelli, ha mandato al tappeto le pantere del Renate. Risultato? Per la terza settimana di fila cambia la capolista del girone A della Serie C, che da ieri riconosce nella formazione di mister Gattuso la propria regina. L’Alessandria si mantiene in quarta posizione con un pareggio senza reti, in casa, contro il Lecco, mentre la Pro Patria, vincente per 1-0 contro l’Olbia allo “Speroni”, conquista la quinta piazza. Nelle retrovie, invece, il Novara pareggia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) LaC ieri ha terminato la sua 22a giornata di campionato. Verdetti interessanti e nel girone A cambia di nuovo la capolista. Ecco come sono mutate le classifiche dopo l’ultimo turno. Girone A –sul Renate Con un 3-0 ilha affondato al “Sinigaglia” la Juventus U23, così come un 3-0, questa volta firmato dalla Pro Vercelli, ha mandato al tappeto le pantere del Renate. Risultato? Per la terza settimana di fila cambia la capolista del girone A dellaC, che da ieri riconosce nella formazione di mister Gattuso la propria regina. L’Alessandria si mantiene in quarta posizione con un pareggio senza reti, in casa, contro il Lecco, mentre la Pro Patria, vincente per 1-0 contro l’Olbia allo “Speroni”, conquista la quinta piazza. Nelle retrovie, invece, il Novara pareggia ...

Finisce con un netto 3-0 il match tra Como e Juventus U23. La partita vede contrapposte due delle realtà più interessanti: la squadra comasca deve riprendersi dalla sconfitta con la Pistoiese per rest ...

Per la serie D, passiamo in rassegna i risultati del 15^ turno di campionato del Girone H: sorprese che portano ad una nuova capolista.

