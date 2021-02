Punizione finita, Inzaghi ritrova Sau: ‘Pattolino’ a caccia del tris (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una parola di troppo da chi non ti aspetti, arrivata all’orecchio del quarto uomo. Colpa del risultato e del senso di… colpa. Marco Sau ha pagato lo scatto d’ira di Crotone avuto al momento della sostituzione. Ha scontato la “pena“, due giornate di squalifica che lo hanno privato delle gare con Torino e Inter, l’ultima di andata e la prima di ritorno. Un’assenza pesante per Inzaghi, costretto a fare i conti con i problemi fisici di Moncini e le non perfette condizioni di Insigne e Iago Falque. Il reparto avanzato, che attende di conoscere le qualità dell’argentino Gaich, è rimasto spuntato. Lo stesso Inzaghi ha ammesso che il cambio di modulo, riponendo l’albero di Natale per passare al 3-5-2, è stato dettato anche e soprattutto dalla pochezza delle scelte nel reparto avanzato. Ha promesso di tornare all’antico ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una parola di troppo da chi non ti aspetti, arrivata all’orecchio del quarto uomo. Colpa del risultato e del senso di… colpa. Marco Sau ha pagato lo scatto d’ira di Crotone avuto al momento della sostituzione. Ha scontato la “pena“, due giornate di squalifica che lo hanno privato delle gare con Torino e Inter, l’ultima di andata e la prima di ritorno. Un’assenza pesante per, costretto a fare i conti con i problemi fisici di Moncini e le non perfette condizioni di Insigne e Iago Falque. Il reparto avanzato, che attende di conoscere le qualità dell’argentino Gaich, è rimasto spuntato. Lo stessoha ammesso che il cambio di modulo, riponendo l’albero di Natale per passare al 3-5-2, è stato dettato anche e soprattutto dalla pochezza delle scelte nel reparto avanzato. Ha promesso di tornare all’antico ...

JoJo_Manup : @masolinismo Eriksen su punizione 2a1 è finita, no aspe usciamo pure dalla coppa italia noo Siuumm - DaddariosWho : @ancoracaaposta Mi sembra tipo 'vabbe dai adesso la punizione è finita, forza' ahahahahah - SalvatoreLaGrec : @neecoloo @Nide0508 @lagoldoninuda @okimilanisti @sportface2016 @TeofiloSteven Andare 2/3 volte a partita a muso du… - GaiaGuasp : @Sarinski_ Finita la punizione celeste? - conte_negroni : RT @supersonico1986: Complimenti a Doveri che inventa un fallo di Kessie per dargli l'ultima azione. Era punizione per noi e sarebbe finita… -