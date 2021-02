Per ore chiuso in auto, cane salvato dalla polizia locale: denunciato proprietario (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasandrino (Na) – E’ rimasto per ore chiuso in auto e per fortuna i suoi lamenti sono stati sentiti da una pattuglia della polizia locale del comune di Casadrino, in provincia di Napoli. Gli agenti, quando hanno visto il cane e si sono resi conto che era allo stremo, dopo aver invano provato a rintracciare il proprietario dell’auto, autorizzati dalla Procura di Napoli nord, hanno sfondato il vetro e lo hanno salvato. Il cane di taglia media, privo di forze, appena è stato liberato si è ripreso. Successivamente è stato rintracciato il proprietario del cane e del veicolo che per quanto accaduto è stato denunciato a piede ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasandrino (Na) – E’ rimasto per oreine per fortuna i suoi lamenti sono stati sentiti da una pattuglia delladel comune di Casadrino, in provincia di Napoli. Gli agenti, quando hanno visto ile si sono resi conto che era allo stremo, dopo aver invano provato a rintracciare ildell’rizzatiProcura di Napoli nord, hanno sfondato il vetro e lo hanno. Ildi taglia media, privo di forze, appena è stato liberato si è ripreso. Successivamente è stato rintracciato ildele del veicolo che per quanto accaduto è statoa piede ...

