Nioh 2 per PS5 ha caricamenti incredibilmente veloci (Di giovedì 4 febbraio 2021) I tempi di caricamento di Nioh 2 su PlayStation 4 erano decisamente rapidi, ma non sono paragonabili a quelli di Nioh 2 Remastered, come evidenziato da un nuovo video visibile più in basso. Il nuovo video conferma che il caricamento di una nuova missione dalla mappa richiede circa 2 secondi in Nioh 2 Remastered, qualcosa di estremamente più veloce rispetto agli 8 secondi necessari per il caricamento della versione PlayStation 4 giocata su PlayStation 5 e ai 13 secondi necessari su PlayStation 4 con HDD. Nioh 2 finalmente farà il suo debutto su PC domani con The Complete Edition. La versione PC del gioco è un ottimo modo per godersi l'esperienza creata da Team Ninja, nonostante alcuni problemi qua e là.

