Monoclonali, un fondo 500 milioni di euro. L'indicazione del Cda Aifa sui tempi: "Nel tempo più rapido possibile " (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un fondo da 400 a 500 milioni di euro per i Monoclonali. Gestito da Arcuri per acquistarli "prima possibile", prima che siano opzionati tutti dagli altri Paesi. Per darli a chi e come? "Nel cda la formula approvata ieri è "il tempo più rapido possibile" e si può fare subito la contrattazione per partire coi pazienti ad alto rischio, ultrasessantenni e fragili, sia domiciliarmente che nelle strutture ambulatoriali". Il presidente Giorgio Palù è riuscito nella sua battaglia di imporre la svolta sulle terapie anticorpali in Italia, rimaste per mesi ostaggio dell'inerzia e dei dubbi dell'Aifa. Ieri il Cda, dopo due giorni molto tesi, ha approvato all'unanimità L'indicazione all'autorizzazione in emergenza ora alla firma ...

