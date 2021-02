Mondiale per Club calcio: Tigres e Al-Ahly in semifinale, attendono Bayern Monaco e Palmeiras (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Qatar è incominciato il Mondiale per Club di calcio, competizione prevista prima di Natale ma rinviata di un paio di mesi a causa dell’emergenza sanitaria. I messicani del Tigres hanno sconfitto i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai per 2-1 grazie alla doppietta di Gignac che ha ribaltato il gol di Kim Ki-Hee. Gli americani ora affronteranno il Palmeiras in semifinale. Gli egiziani dell’Al-Ahly hanno invece regolato i padroni di casa dell’Al-Duhail per 1-0, la marcatura di El Shahat regala la semifinale contro il Bayern Monaco. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Qatar è incominciato ilperdi, competizione prevista prima di Natale ma rinviata di un paio di mesi a causa dell’emergenza sanitaria. I messicani delhanno sconfitto i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai per 2-1 grazie alla doppietta di Gignac che ha ribaltato il gol di Kim Ki-Hee. Gli americani ora affronteranno ilin. Gli egiziani dell’Al-hanno invece regolato i padroni di casa dell’Al-Duhail per 1-0, la marcatura di El Shahat regala lacontro il. Foto: Lapresse

