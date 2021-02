Malumori nel Pd: “Alleanza con M5s è la nostra fine, serve congresso” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Inutile girarci attorno: il Pd ha gestito questa fase con qualche timidezza di troppo. Troppo appiattiti su Conte. Senza spiegare come si intendeva rilanciare l’azione di governo. È vero che si e’ chiesto una svolta, ma solo a parole. Il dibattito Conte si’ o Conte no ci ha fatto smarrire la politica”. Lo dice il senatore dem Tommaso Nannicini in un’intervista al quotidiano ‘Il Mattino’. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Inutile girarci attorno: il Pd ha gestito questa fase con qualche timidezza di troppo. Troppo appiattiti su Conte. Senza spiegare come si intendeva rilanciare l’azione di governo. È vero che si e’ chiesto una svolta, ma solo a parole. Il dibattito Conte si’ o Conte no ci ha fatto smarrire la politica”. Lo dice il senatore dem Tommaso Nannicini in un’intervista al quotidiano ‘Il Mattino’.

