L’Udinese perde contro il Comune. Dovrà pagare i lavori per lo stadio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Tribunale di Udine, sulla base di quanto fatto emergere dal Consulente Tecnico d’Ufficio, ha rigettato la richiesta delL’Udinese Calcio Spa di condannare il Comune di Udine al pagamento integrale, per inadempimento contrattuale, dei costi, pari a 203 mila euro, sostenuti dalla societa’ per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi relativo alla sala conferenze/auditorium sita L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Tribunale di Udine, sulla base di quanto fatto emergere dal Consulente Tecnico d’Ufficio, ha rigettato la richiesta delCalcio Spa di condannare ildi Udine al pagamento integrale, per inadempimento contrattuale, dei costi, pari a 203 mila euro, sostenuti dalla societa’ per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi relativo alla sala conferenze/auditorium sita L'articolo

