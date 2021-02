L' infettivologo | ' Dati sul vaccino russo interessanti | non vedo preclusioni al suo utilizzo'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo tanto scetticismo alcuni segnali: "Se idelsono quelli riportati dall'ultimo articolo pubblicato sul Lancet, e non abbiamo motivo di ritenere che non lo siano, ha ...

globalistIT : Se funziona perché no? - LittleNero5555 : RT @riktroiani: #Galli: 'Risultati #Sputnik superiori ad #AstraZeneca'. L'infettivologo ha parlato di 'dati oltre le aspettative': 'Sono ri… - Bubu_Inter : RT @riktroiani: #Galli: 'Risultati #Sputnik superiori ad #AstraZeneca'. L'infettivologo ha parlato di 'dati oltre le aspettative': 'Sono ri… - Annalis80790333 : RT @riktroiani: #Galli: 'Risultati #Sputnik superiori ad #AstraZeneca'. L'infettivologo ha parlato di 'dati oltre le aspettative': 'Sono ri… - stebellentani : RT @riktroiani: #Galli: 'Risultati #Sputnik superiori ad #AstraZeneca'. L'infettivologo ha parlato di 'dati oltre le aspettative': 'Sono ri… -

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo Dati

Nei casi trattati, continua l', 'gli anticorpi monoclonali hanno dato buoni risultati'. Che ha spiegato 'Ovviamente è difficile trasferire questo genere dialla popolazione generale,...Lo ha detto Massimo Galli,dell'ospedale Sacco - università degli Studi di Milano. "... E quindi ha portato adiscutibili. In questo caso suiche sono stati messi a disposizione ...Massimo Galli parla dello Sputnik: ""In ambito scientifico le uniche preclusioni possibili possono essere rispetto a qualcosa che non è stato rigorosamente sperimentato, qui ci sono i dati" ...Pochi giorni di lezione in presenza e la scuola finisce, un'altra volta, nel mirino. Il numero dei contagi cresce e nelle Regioni sorvegliate speciali si pensa di richiudere tutto di nuovo.