L’assessore pentito svela ai magistrati i segreti del Modello Reggio | via il velo alla stagione politica di Giuseppe Scopelliti

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “L’unico passaggio strano che c’è stato è che, non appena mi hanno nominato assessore, Alberto Sarra ci ha tenuto tantissimo a portarmi da Paolo Romeo. Non è stato esplicito nello spiegarmi il perché, però era tipo come una presentazione, tipo… ‘togliere il cappello a qualcuno”. In realtà il neoSeby Vecchio di passaggi strani sul cosiddetto “” ne ha raccontati parecchi ai pm Walter Ignazitto e Stefano Musolino. Quello descritto nel verbale del 26 ottobre scorso è uno dei tanti che la Dda ha inserito nel fascicolo del processo “Gotha” dove sono imputati l’avvocato ed ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo, l’ex senatore Antonio Caridi e l’ex sottosegretario regionale Alberto Sarra. Proprio per questo la scelta di collaborare con la giustizia fatta dall’ex poliziotto, arrestato nell’operazione “Pedigree 2”, sta ...