Juventus | Danilo | “Quella contro l’Inter sconfitta dura Abbiamo cambiato atteggiamento”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il terzino dellaha parlato ai microfoni di SkySport riguardo ai bianconeri e a come laconli abbia fatti reagire, arrivando a vincere la Supercoppa Italiana e recuperando punti importanti in campionato. Si è infine soffermato sulla prossima partita nella quale i bianconeri dovranno affrontare la Roma all’Allianz Stadium: “è stata unaper noi ma le squadre che arrivano in fondo alle competizioni sono quelle che da unaimparano subito, cambiano, cambiano gioco, ed è quello chefatto. Roma? E’ una delle squadre più forti in Italia. Hanno un buon allenatore, giocatori di qualità, è una ...