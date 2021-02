“J’ai séquestré Kim Kardashian” | Yunice Abbas racconta la rapina a Kim

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ tutt’ora in attesa di essere processato, il capo della banda di sessantenni che nell’ottobre del 2016 mise in atto quella che venne chiamata “ladel secolo”. Ne fu vittima Kim, a Parigi per la settimana della moda. Il suo libro però è appena uscito nelle librerie francesi. Titolo: “sèquestrè Kim”, “Ho sequestrato Kim”. Da giovedì 4 febbraio tutti potranno sapere cosa successe veramente. Non è chiaro perché un uomo che deve ancora finire davanti al giudice abbia deciso di mettere tutto nero su bianco. Di confessare il proprio crimine senza neanche provare a difendersi. Probabilmente perché sa che così avrà successo e avrà l’opportunità di fare soldi puliti. Ecco ciò che accadde veramente nell’autunno 2016. ...