Il declino dello «Zar» dietro la condanna a Navalny (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'inizio della fine. È questa la sensazione montante circa il futuro politico di Vladimir Putin e del suo sistema di potere interno, dopo i fatti di Mosca legati alla condanna al dissidente Alexej Navalny. Non è notizia di oggi. Lo è già da qualche tempo, per la verità. Ma questa sensazione, che si fa sempre più largo tra le pieghe dei recenti fallimenti del Cremlino in politica interna, è oggi avvalorata dalla pessima gestione relativa alla «scheggia impazzita» che Mosca voleva ridurre al silenzio. E che, al contrario, ne ha involontariamente nobilitato il ruolo di «concreta minaccia al potere centrale». Navalny, storico dissidente russo e principale oppositore delle politiche autoritarie del governo del presidente, è stato arrestato e picchiato più volte. Ma un tentativo fallito di assassinio è ben altra cosa. Nonostante il ...

