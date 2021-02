**Governo: Zingaretti, 'Pd fatto di tutto per maggioranza Conte, responsabili noti'** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Voglio assicurare che il Pd si è speso e ha fatto di tutto per tentare di ricostruire una maggioranza parlamentare attorno alla figura di Giuseppe Conte che poteva garantire al Paese un governo autorevole. Lo abbiamo fatto insieme e con spirito unitario". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti in direzione. "Non credo sia utile tornare su ricostruzioni o analisi affrontate nella direzione del 27 gennaio e conclusa con il voto all'unanimità", aggiunge il segretario. "Abbiamo avuto grande chiarezza sulle priorità e aperture al confronto, come deve fare chi lavora a soluzioni all'interno di coalizioni fra forze diverse". "A mio giudizio e' sbagliato parlare di fallimento della politica in maniera generale, in questo modo si cede a ricostruzioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Voglio assicurare che il Pd si è speso e hadiper tentare di ricostruire unaparlamentare attorno alla figura di Giuseppeche poteva garantire al Paese un governo autorevole. Lo abbiamoinsieme e con spirito unitario". Lo dice il segretario del Pd Nicolain direzione. "Non credo sia utile tornare su ricostruzioni o analisi affrontate nella direzione del 27 gennaio e conclusa con il voto all'unanimità", aggiunge il segretario. "Abbiamo avuto grande chiarezza sulle priorità e aperture al confronto, come deve fare chi lavora a soluzioni all'interno di coalizioni fra forze diverse". "A mio giudizio e' sbagliato parlare di fallimento della politica in maniera generale, in questo modo si cede a ricostruzioni ...

