Gearbox, non solo Borderlands: "Abbiamo così tante idee di nuove IP..." (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quanti conigli nasconde Gearbox nel suo cappello? Tanti, a detta di Randy Pitchford, fondatore dello Studio. In una nuova intervista veniamo a sapere, difatti, che sono molte le novità all'orizzonte, novità almeno in buona parte possibili anche grazie alla nuova egida di Embracer. "Abbiamo così tante nuove idee di IP in incubazione, pronte ad esplodere." afferma Pitchford. Si tratta sempre, però, con le nuove IP, di idee rischiose, e non sempre i rischi possono essere controllati o sono abbastanza trascurabili per gli investitori. L'acquisizione da 1,3 miliardi permetterà a Gearbox di prendere i suoi giusti rischi nello sviluppare nuovi progetti, progetti che, si spera, avranno un impatto molto positivo sul mercato in generale e di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quanti conigli nascondenel suo cappello? Tanti, a detta di Randy Pitchford, fondatore dello Studio. In una nuova intervista veniamo a sapere, difatti, che sono molte le novità all'orizzonte, novità almeno in buona parte possibili anche grazie alla nuova egida di Embracer. "di IP in incubazione, pronte ad esplodere." afferma Pitchford. Si tratta sempre, però, con leIP, dirischiose, e non sempre i rischi possono essere controllati o sono abbastanza trascurabili per gli investitori. L'acquisizione da 1,3 miliardi permetterà adi prendere i suoi giusti rischi nello sviluppare nuovi progetti, progetti che, si spera, avranno un impatto molto positivo sul mercato in generale e di ...

