Fabian: “Finalmente negativo. Ricordate che il virus circola. Non abbassate la guardia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fabian Ruiz è Finalmente tornato negativo al Covid. Lo spagnolo lo annuncia su Instagram, ricordando a tutti che non bisogna abbassare la guardia nei confronti del virus. “Mi hanno appena dato una grande notizia: Finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza! Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabia?n Ruiz (@Fabianruiz52) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021)Ruiz ètornatoal Covid. Lo spagnolo lo annuncia su Instagram, ricordando a tutti che non bisogna abbassare lanei confronti del. “Mi hanno appena dato una grande notizia:sono risultatoal Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza! Ma non dimenticate che ilè ancora inzione e non bisogna abbassare la!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabia?n Ruiz (@ruiz52) L'articolo ilNapolista.

napolista : Fabian: “Finalmente negativo. Ricordate che il virus circola. Non abbassate la guardia” Il messaggio ai fan su Inst… - RosariaMirage : RT @SimoneGuadagnoo: #Fabian: “Finalmente sono negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti.… - 1926_cri : RT @SimoneGuadagnoo: #Fabian: “Finalmente sono negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti.… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: #Fabian: “Finalmente sono negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti.… - SimoneGuadagnoo : #Fabian: “Finalmente sono negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamen… -