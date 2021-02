Esclusiva: Brescia a sorpresa, in arrivo Pep Clotet (ex Birmingham) per la panchina (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Brescia sceglie a sorpresa per la panchina. Da ieri sera Cellino stava inseguendo nomi esotici, dopo aver scartato il ritorno di Lopez e anche soluzione particolari come Angelo Alessio oppure Alessandro Calori. La scelta è ormai caduta su Pep Clotet, 44 anni il prossimo aprile, spagnolo ultima esperienza con il Birmingham. Ma soprattutto conosciuto da Cellino ai tempi della sua esperienza con il Leeds dove è stato vice allenatore nella stagione 2016-2017. Ecco perché la scelta di massima ormai compiuta, con Gastaldello che si occuperà della squadra fino all’arrivo del nuovo tecnico all’interno della sempre più tormentata esperienza di Cellino alla guida del Brescia. Foto: Logo Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilsceglie aper la. Da ieri sera Cellino stava inseguendo nomi esotici, dopo aver scartato il ritorno di Lopez e anche soluzione particolari come Angelo Alessio oppure Alessandro Calori. La scelta è ormai caduta su Pep, 44 anni il prossimo aprile, spagnolo ultima esperienza con il. Ma soprattutto conosciuto da Cellino ai tempi della sua esperienza con il Leeds dove è stato vice allenatore nella stagione 2016-2017. Ecco perché la scelta di massima ormai compiuta, con Gastaldello che si occuperà della squadra fino all’del nuovo tecnico all’interno della sempre più tormentata esperienza di Cellino alla guida del. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

