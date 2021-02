Draghi Premier: il M5S diviso sul nuovo governo, le posizioni dei grillini (Di giovedì 4 febbraio 2021) Beppe Grillo dopo settimane di silenzio è tornato a parlare. Uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, in silenzio durante il triste scenario delle consultazioni prima di Conte e poi di Fico, ieri, alla notizia di Draghi incaricato Premier dal Capo dello Stato Mattarella ha detto la sua, sposando la linea rigida di un altro front man dei grillini, adesso non Parlamentare ma comunque personaggio di spicco, Alessandro Di Battista. La linea è quella di o Conte o voto e Grillo ieri ha rinnovato la fedeltà al Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Nonostante la figura di Mario Draghi sia di quelle imponenti e di spicco, la situazione per un eventuale suo governo, che sia istituzionale, tecnico o del Presidente, tutte definizioni che circolano adesso, è ancora in alto mare. Bisogna vedere ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) Beppe Grillo dopo settimane di silenzio è tornato a parlare. Uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, in silenzio durante il triste scenario delle consultazioni prima di Conte e poi di Fico, ieri, alla notizia diincaricatodal Capo dello Stato Mattarella ha detto la sua, sposando la linea rigida di un altro front man dei, adesso non Parlamentare ma comunque personaggio di spicco, Alessandro Di Battista. La linea è quella di o Conte o voto e Grillo ieri ha rinnovato la fedeltà al Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Nonostante la figura di Mariosia di quelle imponenti e di spicco, la situazione per un eventuale suo, che sia istituzionale, tecnico o del Presidente, tutte definizioni che circolano adesso, è ancora in alto mare. Bisogna vedere ...

Ma il premier uscente non scopre ancora le sue carte. Il Pd lo invita all'endorsement per Draghi, nella speranza che "muova" il corpaccione M5S. Palazzo Chigi smentisce trattative su un suo possibile ...

Sulla nomina di Mattarella dice: 'Draghi ha i rapporti internazionali, ok. Meglio lui di un altro. ... Casalino non ce l'ha nemmeno con chi ha detronizzato il suo premier, Matteo Renzi. 'Non lo ...

Nei novanta minuti di colloquio al Quirinale, Sergio Mattarella non ha dato all’ex presidente della Banca centrale europea suggerimenti o indicazioni sulla formula del governo da tirare su. Il capo de ...

