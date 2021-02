De Vito: il 24 consiglio aperto anche a parlamentari tutti schieramenti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Sottoscrivendo una richiesta delle opposizioni e a seguito di un confronto con i capigruppo capitolini, convochero’ per il prossimo 24 febbraio un consiglio straordinario sullo Status di Roma Capitale, aperto alla partecipazione di tutti gli esponenti parlamentari che vorranno intervenire – compresi i componenti dell’Osservatorio parlamentare costituitosi spontaneamente”. E’ quanto dichiara il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. “anche il presidente Mattarella, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, ha auspicato un ‘sostegno nazionale’ per fare in modo che la nostra citta’ possa svolgere al meglio le funzioni di Capitale d’Italia.” “E in forza dell’inVito del nostro Capo di Stato, rinnovo la richiesta di audizione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Sottoscrivendo una richiesta delle opposizioni e a seguito di un confronto con i capigruppo capitolini, convochero’ per il prossimo 24 febbraio unstraordinario sullo Status di Roma Capitale,alla partecipazione digli esponentiche vorranno intervenire – compresi i componenti dell’Osservatorio parlamentare costituitosi spontaneamente”. E’ quanto dichiara il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De. “il presidente Mattarella, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, ha auspicato un ‘sostegno nazionale’ per fare in modo che la nostra citta’ possa svolgere al meglio le funzioni di Capitale d’Italia.” “E in forza dell’indel nostro Capo di Stato, rinnovo la richiesta di audizione ...

