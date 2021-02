Covid, Aifa: “Segnalazioni vaccino, il 92,4% riferite a eventi non gravi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Sono pervenute 7.337 segnalazioni su un totale di 1.564.090 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 469 ogni 100mila dosi), di cui il 92,4% sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Con Comirnaty sono state osservate anche cefalea, parestesie, vertigini, sonnolenza e disturbi del gusto mentre con il vaccino Moderna, nausea e dolori addominali”. È quanto si legge nel primo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 dell’Agenzia italiana del Farmaco, che avrà cadenza mensile. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Sono pervenute 7.337 segnalazioni su un totale di 1.564.090 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 469 ogni 100mila dosi), di cui il 92,4% sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Con Comirnaty sono state osservate anche cefalea, parestesie, vertigini, sonnolenza e disturbi del gusto mentre con il vaccino Moderna, nausea e dolori addominali”. È quanto si legge nel primo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 dell’Agenzia italiana del Farmaco, che avrà cadenza mensile.

