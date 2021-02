Conte ‘si offre’ sia agli ‘amici M5s’ | in piena confusione | ma anche all’ex maggioranza | “Ci sono”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sembra che da un paio di giorni la linea telefonica-Grillo, sia stata interrotta soltanto per esigenze organiche e vitali. E’ infatti data quasi per scontata la ‘discesa in campo’ del premier uscente, che in molti vedono sì al timone del M5s, maalla testa della già ‘rodata’ coalizione -M5S-Pd-Leu –, pronta a sfidare il centrodestra. “Cie ci sarò”, ha infatti promesso il Professore il quale, è perfettamente conscio del suo ruolo di ‘collante’, che potrebbe addirittura indurlo a misurarsiin caso di ‘elezioni anticipate’. M5s: regna sovrana la, lo stesso Grillo “cambia idea in continuazione” Ad ogni modo l’ultima parola spetta comunque “al Movimento”, possibilista nei confronti dell’ex premier, a patto che – per ‘acntare’ l’altra metà dei ...