"Colpito per ucciderlo". Quella violenza su Willy che inguaia i fratelli Bianchi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Si aggrava la posizione dei fratelli Bianchi, già in custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Willly Monteiro Duarte. Per il gip si tratta di omicidio preterintenzionale "Colpito per ucciderlo". Fuga ogni ombra di dubbio il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato nell'ordinanza che integra e aggrava il provvedimento di misura cautelare nei confronti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, Colpito a morte lo scorso 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma. L'ordinanza del gip Un pestaggio, a suon di calci e pugni, ha spezzato la vita al 21enne di origini ivoriane, Willy Monteiro Duarte. A distanza di 6 mesi dalla ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Si aggrava la posizione dei, già in custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Willly Monteiro Duarte. Per il gip si tratta di omicidio preterintenzionale "per". Fuga ogni ombra di dubbio il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato nell'ordinanza che integra e aggrava il provvedimento di misura cautelare nei confronti deiMarco e Gabriele, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia per l'omicidio diMonteiro Duarte,a morte lo scorso 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma. L'ordinanza del gip Un pestaggio, a suon di calci e pugni, ha spezzato la vita al 21enne di origini ivoriane,Monteiro Duarte. A distanza di 6 mesi dalla ...

capuanogio : ?? #Lotito è stato accolto con un applauso dai giocatori della rosa della #Lazio quando ieri è arrivato a Formello p… - emergenzavvf : Durante la potatura di una pianta un anziano è stato colpito da un ramo al volto: stamattina a Bagnolo Piemonte (C… - chetempochefa : 'Mi ha colpito l'utilizzo di un 'avverbio': noi dobbiamo accettare 'serenamente' che ci siano meno vaccini. Se vado… - MRitaIalongo : RT @Arturo_Scotto: Combatto la cultura dell’odio da sempre. Per cui sono solidale con chi ne è colpito. Provo stupore invece per la cattiva… - IamBerry29 : @zambra6601 @AgReds @acffiorentina Siamo strutturati per farlo secondo me. Ma è anche vero che siamo la squadra più… -