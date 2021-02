Buongiorno dalla Borsa 4 febbraio 2021

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Tele) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul Dow Jones; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 13.402,37 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dell’1,06% e chiude a 28.341,9 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,67%, con chiusura a 15.233,1 punti. Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,35%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,32%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%. In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento, con un +1,57% sul precedente. Prepotente rialzo per Autogrill, che mostra una salita bruciante del 3,07% sui valori precedenti. ...

UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Sala delle Maestà degli #Uffizi, dove l'oro trionfa! La Maestà Rucellai è una delle opere più ant… - UffiziGalleries : #28gennaio #Buongiorno dalla #LoggiadeiLanzi! La piazza inizia ad animarsi, sotto lo sguardo dei leoni di marmo...… - silvia95643060 : RT @vale1586stella: Stabiliamo l'ordine.. Buongiorno proprio così.. eli a Verissimo' il nostro e' stato un rapporto bello, vero e puro..il… - Gregorelli_ep : RT @vale1586stella: Stabiliamo l'ordine.. Buongiorno proprio così.. eli a Verissimo' il nostro e' stato un rapporto bello, vero e puro..il… - vale1586stella : Stabiliamo l'ordine.. Buongiorno proprio così.. eli a Verissimo' il nostro e' stato un rapporto bello, vero e puro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla

Teleborsa

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul Dow Jones ; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100 , che archivia la giornata sotto la parità a ...romadailynews radiogiornale giovedì 4 febbraioredazione da Francesco Vitale in studio in via le consultazioni del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo l'ex presidente della BCE ha ...Buongiorno amici appassionati di wrestling. Io sono il vostro Bjork Rajta e anche oggi vi accompagnerò fra i match e le faide di AEW Dynamite. Quest’oggi andrà in scena una puntata speciale dal nome: ...REGGIO EMILIA – Questa sera è in programma un incontro tra le Regioni e il commissario per l’emergenza Coronavirus per capire come procedere con il piano vaccini e quali saranno le categorie considera ...