Bonaccini: “L’Emilia-Romagna può essere interamente vaccinata entro l’estate” (Di giovedì 4 febbraio 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna potrebbe essere vaccinata interamente entro l’estate, ma tutto dipenderà dalla regolarità delle forniture. Il presidente regionale Stefano Bonaccini, alla vigilia della presentazione della fase 2 delle vaccinazioni in Emilia-Romagna, non teme confronti con la Lombardia, dove Guido Bertolaso ha fissato per giugno il termine per raggiungere il traguardo della campagna anti-Covid. “Quello lo possiamo fare anche noi”, chiosa Bonaccini, interpellato oggi su Raidue. “Possiamo triplicare, quadruplicare, quintuplicare quello che già facciamo oggi. E siamo la prima regione per vaccinati complessivi in rapporto alla popolazione che hanno fatto le due dosi. Siamo arrivati a farne 10.000 al giorno, possiamo aumentare tantissimo e vaccinare anche noi tutti entro l’estate. Il punto è se ci sono le dosi. Perché dire che vaccineremo tutti è abbastanza semplice, ma bisogna evitare di illudere qualcuno”. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna potrebbe essere vaccinata interamente entro l’estate, ma tutto dipenderà dalla regolarità delle forniture. Il presidente regionale Stefano Bonaccini, alla vigilia della presentazione della fase 2 delle vaccinazioni in Emilia-Romagna, non teme confronti con la Lombardia, dove Guido Bertolaso ha fissato per giugno il termine per raggiungere il traguardo della campagna anti-Covid. “Quello lo possiamo fare anche noi”, chiosa Bonaccini, interpellato oggi su Raidue. “Possiamo triplicare, quadruplicare, quintuplicare quello che già facciamo oggi. E siamo la prima regione per vaccinati complessivi in rapporto alla popolazione che hanno fatto le due dosi. Siamo arrivati a farne 10.000 al giorno, possiamo aumentare tantissimo e vaccinare anche noi tutti entro l’estate. Il punto è se ci sono le dosi. Perché dire che vaccineremo tutti è abbastanza semplice, ma bisogna evitare di illudere qualcuno”.

LegaSalvini : BONACCINI INDAGATO: PRESSIONI SU UN SINDACO PER NON APPOGGIARE LUCIA BORGONZONI ALLE REGIONALI L’allora candidato… - realDonaldWar : Bravo bonaccini , fa colonizzare l'Emilia dai cinesi #cartabianca - globalistIT : Cosa ha detto il P?residente dell'Emilia Romagna #Bonaccini #crisidigoverno - enniogiannascol : @ros_raff @erretti42 In Emilia Romagna, 6 anno fa l'affluenza fub del 37%, vinse bonaccini - Duedipicche62 : @M49liberorso Bonaccini e Schlein per i prossimi 3 anni hanno da fare in Emilia Romagna. Con Renzi il CS prende il… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini L’Emilia Treni, la Regione Emilia-Romagna tira dritto: «Capienza al 100%, ma solo seduti» Corriere della Sera