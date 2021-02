Boeing esternalizza servizi IT a Dell ed elimina 600 posti di lavoro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha annunciato che esternalizzerà buona parte deldel dipartimento IT interno aa partire da aprile,ndo così circa 600di. Il taglio interesserà il 10% del personale che si occupa di tecnologia in azienda, secondo quanto riferito ai dipendenti da Susan Doniz, vicepresidente per l’information technologya società. Doniz ha detto che i dipendenti interessati dai tagli potranno fare domanda per undiverso all’interno’azienda, fare domanda per lavorare pero essere licenziati. “Questo è un cambiamento che avremmo fatto anche senza una pandemia globale“, ha detto la manager, sottolineando però come la crisi economica da coronavirus abbia accelerato la ...