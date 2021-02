Basket: Nba, All Star Game il 7 marzo ad Atlanta (Di giovedì 4 febbraio 2021) New York, 4 feb. – (Adnkronos) – S disputerà il 7 marzo ad Atlanta l’All Star Game, la partita tra i migliori 24 giocatori della Nba. E’ stato infatti trovato l’accordo tra la Nba e la Nbpa, il sindacato che rappresenta i giocatori. Resta ancora da decidere e confermare l’eventuale nuova edizione anche della gara delle schiacciate e del tiro da tre punti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) New York, 4 feb. – (Adnkronos) – S disputerà il 7adl’All, la partita tra i migliori 24 giocatori della Nba. E’ stato infatti trovato l’accordo tra la Nba e la Nbpa, il sindacato che rappresenta i giocatori. Resta ancora da decidere e confermare l’eventuale nuova edizione anche della gara delle schiacciate e del tiro da tre punti. L'articolo CalcioWeb.

SPress24 : Basket: Pillole di Nba, Cade di nuovo Miami, sorprendente Sacramento - CatelliRossella : ?????Pubblico torna in Nba, LeBron litiga con tifosi - Basket - ANSA - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #NBA, i Sixers vincono grazie ai 34 di Embiid. Giannis in tripla doppia, 19 punti per #Gallinari - IlmsgitSport : #NBA, i Sixers vincono grazie ai 34 di Embiid. Giannis in tripla doppia, 19 punti per #Gallinari - ilmessaggeroit : #NBA, i Sixers vincono grazie ai 34 di Embiid. Giannis in tripla doppia, 19 punti per #Gallinari -